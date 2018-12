Böllerei an Silvester Feuerwerk in München verbieten? Das sagt OB Dieter Reiter

Für ein generelles Verbot in der ganzen Stadt wäre der OB aber ohnehin nicht unbedingt gewesen. "Ich will den Leuten nicht vorschreiben, wie sie Silvester zu feiern haben", sagt er. Die Lösung? Kein Verbot, aber ein städtischer Appell an die Münchner nicht zu viel zu ballern! Das zumindest könnte sich Dieter Reiter vorstellen.