Steinhausen - Wertstoffcontainer brennt

In Steinhausen löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 21 Uhr drei brennende Wertstoffcontainer. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Weltenburger Straße in Steinhausen Wahrnehmungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Brand stehen könnten.