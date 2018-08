Personell kann Kovac fast aus dem Vollen schöpfen und will "auf jeden Fall auch Spieler einsetzen, die etwas später dazugekommen sind". Lediglich der Einsatz von Mittelfeldspieler James Rodríguez ist fraglich. Der Kolumbianer hatte im Test am Mittwoch gegen den FC Rottach-Egern einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen und fehlte am Freitag im Training. (Hier gibt's die Kovac-PK im Liveticker zum Nachlesen)