Der Vorfall erinnert stark an einen Juwelier-Einbruch in München aus dem vergangenen Jahr: Am 29. August überfielen unbekannte Täter einen Juwelier am Isartor. Das Vorgehen war das gleiche wie beim neuesten Fall in der Residenzstraße. Mit einem Auto verschafften sie sich Zutritt zum Inneren der Filiale, anschließend sackten die Einbrecher innerhalb weniger Sekunden mehrere Luxus-Uhren ein. Sachschaden damals: Rund 300.000 Euro.

Im Januar 2019 kam es in Bamberg ebenfalls zu einem Juwelier-Einbruch per Auto. Damals fuhren die Täter mit einem Geländewagen rückwärts gegen die Eingangstür des Geschäfts. Die Beute damals: Uhren und Schmuck von "beträchtlichem Wert".

Derzeit kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu einer verletzten Person, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

