München - Am Freitag feierte Manuel Neuer seinen 34. Geburtstag, wobei das mit dem Feiern in der Corona-Zeit ja so eine Sache ist. 34 – für einen Torhüter stellt das selbstverständlich noch kein Alter dar. Oliver Kahn etwa machte Schluss, als er 38 war, Jens Lehmann half mit 41 im Kasten des FC Arsenal aus. Und der ewige Gigi Buffon, inzwischen zarte 42, steht immer noch bei Juventus Turin unter Vertrag.