Fünf Jahre später stellten die Roten mit Eduard Schmid auch erstmals den OB. Mit dem Aufkommen der Nazis brachen dunkle Zeiten an in München. Am 9. März 1933 setzten die Nationalsozialisten Ritter von Epp als Reichskommissar für Bayern ein. Heinrich Himmler wurde zum Münchner Polizeipräsidenten ernannt. Um 18 Uhr wurde am Rathaus die Hakenkreuz-Flagge gehisst.

In den nächsten Tagen beschlagnahmten die Nazis das Parteivermögen der SPD. Am 22. Juni wurden die Sozialdemokraten zu Volksfeinden erklärt. In der Folge wurden alle Mandatsträger verhaftet, viele kamen in Konzentrationslager, etwa nach Dachau.

Thomas Wimmer an der Spitze: SPD gründet sich neu

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man sich wieder gefahrlos zur Sozialdemokratie bekennen. Die Wiedergründung der SPD erfolgte am 2. März 1946. Zum Start zählte sie 6.500 Mitglieder in München. Erster Vorsitzender: Thomas Wimmer. Mit jenem Wimmer begann dann auch eine lange sozialdemokratische Ära in München. Ein roter Oberbürgermeister folgte auf den anderen.

Nur Erich Kiesl hat sich Ende der 70er, Anfang der 80er für die CSU mal dazwischen gedrängt. Als Wimmer das Rathaus übernahm, herrschte in München ein altbekanntes Problem: Viele Häuser waren zerbombt, es gab einfach zu wenige Wohnungen.

Und das mit dem Wohnungsmangel, das war etwas, mit dem Jahrzehnte später auch Hans-Jochen Vogel umgehen musste oder heute eben Dieter Reiter. Wie man also sieht: Die SPD hat sich immer wieder befreien können – auch aus viel schwierigeren Situationen als heute.

