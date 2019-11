Bizarrer Werbeclip Herzogin Meghans Halbbruder wird zum Juwelendieb im Buckingham Palast

Auf Herzogin Meghans (38, "Suits") Anstrengungen, sich im Leben als Royal zurechtzufinden, nimmt ihre Familie anscheinend wenig bis gar keine Rücksicht. Statt Vater Thomas Markle (75) beweist das nun ihr Halbruder Thomas Markle Jr. (53) in einer bizarren Bier-Werbung, wie die Klatschseite "Page Six" der "New York Post" berichtet. Darin steigt er offenbar als Dieb in den Buckingham Palast ein, um die Krone der Queen zu stehlen - nur um dann am royalen Bierkühlschrank hängen zu bleiben.