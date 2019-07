München - Der 31. Januar 2019, spät abends im Audi Dome. Die altehrwürdige Halle bebt, Bayern-Boss Uli Hoeneß und Aufsichtsratschef Edmund Stoiber liegen sich in den Armen. Fußball-Kollege David Alaba spurtet mit weit ausgebreiteten Armen Richtung Parkett. Gerade hatten die Bayern-Basketballer das Spitzenteam Fenerbahce Istanbul in einem packenden Euroleague-Krimi mit 90:86 niedergekämpft – und Hoeneß, die Bayern und die Fans in der Halle begannen zu träumen. Das sollte erst der Anfang sein. Bald würde man nicht nur in einem Spiel, sondern in einer ganzen Saison mit den Spitzenteams in Europa mithalten können.