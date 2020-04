"Bitte nicht nachmachen" Daniela Katzenberger: Blondier-Fail in der Corona-Isolation

Ihre platinblonde Mähne ist ein Markenzeichen von Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (33). Regelmäßig wird gefärbt, was die Kultblondine gerne auch auf Instagram dokumentiert. Doch in der Corona-Isolation auf Mallorca ist der dunkle Ansatz immer sichtbarer geworden, was sie ihren Fans jüngst zeigte. Davon hatte die Katze nun genug - und ist selbst zur Tat geschritten. In ihrer Instagram Story beschrieb sie es als "völlig hirnamputierte Blondieraktion".