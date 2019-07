"Bits & Pretzels 2019" Hoher Besuch in München: Barack Obama eröffnet Gründerkonferenz

Bei der Gründerkonferenz "Bits & Pretzels" in München fahren die Veranstalter in Sachen Stargäste gerne mit großen Namen auf. 2019 hat man sich allerdings selbst übertroffen. Am 29. September wird der ehemalige US-Präsident Barack Obama (57, "Ein amerikanische Traum: Die Geschichte meiner Familie") die mehrtägige Konferenz eröffnen.