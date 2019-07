Erbbaurecht und Mietkauf sollen kombiniert werden

Beim neuen Modell soll die Stadt Erbbaurecht und Mietkauf kombinieren. Die Idee: Ein städtisches Grundstück wird dem Käufer im Wege des Erbbaurechtes über 99 Jahre gewährt, er zahlt dafür einen Erbbauzins. In den ersten 20 Jahren beträgt dieser 1 Prozent auf 4.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, danach 2 Prozent. Denkbar wäre es, so Mattar, nach zehn Jahren das Einkommen erneut zu überprüfen und den Zins anzupassen. Die Baukosten würden über eine monatliche Zahlung an die Stadt vollständig, aber zinsfrei getilgt.