In diesem Jahr bestreiten der FC Bayern und Bayer Leverkusen am 4. Juli das Endspiel um den goldenen Pokal, aufgrund der Corona-Pandemie jedoch ohne Zuschauer. Die Fanclub-Organisationen Club Nr. 12 (FC Bayern) und Nordkurve 12 (Bayer Leverkusen) wenden sich nun in einem offenen Brief an DFB-Präsident Fritz Keller, um eine Verlegung des Finales anzuregen. Dies solle erst ausgetragen werden, wenn die Regierung wieder eine volle Stadionauslastung zulässt.