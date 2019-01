Neunjähriger durch Knaller im Mund verletzt

Ein Neunjähriger ist in Augsburg durch einen Feuerwerkskörper so schwer im Mund verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Der Notarzt habe in der Silvesternacht Schmauchspuren bis in den Rachenraum festgestellt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die Pyrotechnik sei in unmittelbarer Nähe des Gesichts explodiert. Die Ermittler gehen demnach entweder von einem Unfall aus oder davon, dass der Junge gezielt beschossen wurde.

Pärchen verprügelt sich gegenseitig wegen Katze

Einen Kater ganz besonderer Art dürfte ein Pärchen aus Weiden in der Oberpfalz am Neujahrsmorgen gehabt haben. Die beiden hatten sich am Silvesterabend derart gefetzt und gegenseitig malträtiert, dass die Polizei anrücken musste, wie ein Sprecher mitteilte. Auslöser des Streits war die entlaufene gemeinsame Katze.

Der 41-Jährige und die 36-Jährige zeigten sich gegenseitig an - verblieben aber letztendlich gemeinsam in der Wohnung, weil sie sich wohl wieder soweit versöhnt hatten. Über den Verbleib der Katze konnte der Polizeisprecher nichts sagen. "Vermutlich hat sie sich ein ruhiges Fleckchen gesucht."

Drei Verletzte bei Unfall in Buchbach

In Buchbach (Landkreis Mühldorf am Inn) ist eine Mutter mit ihren zwei Töchtern im Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die Drei wurden dabei leicht verletzt.

Silvesterrakete trifft 11-Jährigen am Bein

Ein 11-Jähriger ist an Silvester im schwäbischen Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) von einer Rakete am Bein getroffen worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 46-Jähriger die Rakete aus einer Flasche abschießen. Dabei stürzte die Flasche um, die Rakete zündete und traf den 11-Jährigen am Bein. Der Junge kam mit leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus.

Bamberg: Menschen gezielt mit Feuerwerk beschossen

Gleich zweimal sind Menschen in Bamberg in der Silvesternacht absichtlich mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Auf der Unteren Brücke feuerte eine Gruppe gezielt eine Silvesterrakete auf eine 20-Jährige ab. Die Frau wurde getroffen und leicht verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief nach Polizeiangaben vom Dienstag zunächst erfolglos.

Schon am Montagabend hatte ein 24-Jähriger von einem Balkon aus einen Böller offenbar gezielt auf einen Jugendlichen geworfen. Der Silvesterkracher detonierte neben dem 15-Jährigen, der ein Knalltrauma erlitt.

Wegen Feuerwerk: Pferde flüchten in Kirchdorf von Koppel

In Niederbayern sind in der Silvesternacht mehrere Pferde aus ihren Koppeln ausgebrochen und bei ihrer Flucht - mutmaßlich ausgelöst durch Silvesterknallerei - zum Teil mit Autos kollidiert. Der Krach von Raketen und Böllern habe die Tiere in der Nacht zum Dienstag vermutlich verschreckt, teilte die Polizei mit. Auf der Flucht krachte ein Pferd bei Kirchdorf (Landkreis Regen) und ein anderes bei Innernzell (Landkreis Freyung-Grafenau) gegen ein Auto.

Bis zum Neujahrsmorgen waren die Tiere nicht mehr zu finden. Die Suche sollte laut Polizei tagsüber fortgesetzt werden. Die Pferde dürften den Angaben zufolge die Flucht und den Crash mit den Autos unverletzt überstanden haben.

Neustadt bei Coburg: Prügelei wegen verirrter Silvesterrakete

Eine Silvesterrakete war in Neustadt bei Coburg Anlass für eine handfeste Auseinandersetzung. Zwei Männer gerieten wegen dem verirrten Feuerwerkskörper aneinander.

Böller explodiert in Hand

Bei einer Böllerexplosion ist ein Mann in Niederbayern an Hand und Wange verletzt worden. Der 40-Jährige aus Sankt Oswald-Riedlhütte (Landkreis Freyung-Grafenau) sei der Meinung gewesen, dass die Zündschnur nicht brannte, teilte die Polizei mit. Daher hielt er den Böller noch in der Hand, als dieser explodierte.

Der Mann erlitt leichte Brandverletzungen, um die sich der alarmierte Rettungsdienst in der Silvesternacht kümmerte.

Oberhaid: Böller entzündet Munition in Hosentasche

Ein 23-Jähriger ist bei einer fatalen Kettenreaktion schwer verletzt worden: Ein Böller entzündete die Leuchtspurmunition in seiner Hosentasche.

Garage in Memmingen und Lagerhalle in Augsburg brennen ab

Zwei Brände haben in der Silvesternacht in Schwaben hohen Schaden verursacht. Bei Memmingen traf nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein verirrter Feuerwerkskörper eine Garage. Die Garage im Ortsteil Dickenreishausen brannte nieder. Den Schaden schätzten die Beamten auf mindestens 150.000 Euro.

Bei Langerringen (Landkreis Augsburg) ging die Lagerhalle eines Reiterhofes in Flammen auf. "Die Halle ist fast vollständig zerstört", sagte ein Polizeisprecher am Neujahrsmorgen. Ob ein Böller oder eine Rakete den Brand verursacht hat, sollen nun Brandfahnder klären. Der Schaden beträgt nach Schätzung der Polizei mindestens 100.000 Euro. Beide Feuer waren jeweils kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.