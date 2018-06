Bis zu 5,50 Euro zahlen Gäste für einen halben Liter Hacker-Pschorr im Wildmosers in prominentester Lage am Marienplatz. Man muss kein Rechenkünstler sein, um auf elf Euro für eine Maß zu kommen. Wirt Karl-Heinz Wildmoser erklärt seinen Bierpreis so: "Das ist der Mietsituation geschuldet, ich bin ja in einer Einser-Lage. Wir haben einen neuen Mietvertrag, erst komplett alles umgebaut und saniert. Wenn ich meinen Bierpreis vernünftig kalkuliere, komme ich leider auf 5,50 Euro."