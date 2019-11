München - Kurz nach dem Auswärtssieg gegen den Halleschen FC verkündeten die Löwen, dass sie einen Nachfolger für Daniel Bierofka gefunden haben. Michael Köllner wird neuer Cheftrainer bei den Giesingern und wird am Montag auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Der 49-Jährige trainierte zuletzt den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga. Im Februar wurde er bei den Franken entlassen, die am Ende der Saison in die 2. Liga abstiegen. Am Dienstag wird Köllner an der Grünwalder Straße erstmals das Training leiten.