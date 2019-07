Ismaik übernimmt Gebhart-Finanzierung und zahlt für Berzel

Bei diesem Gönner handelt es sich um Löwen-Investor Hasan Ismaik, der nicht nur in vollem Umfang die Finanzierung von Mittelfeldspieler Timo Gebhart übernimmt, sondern sich auch in einem nicht unwesentlichen Teil an der Weiterverpflichtung des 27-jährigen Abwehrspielers Aaron Berzel beteiligt. Dies ist einer Pressemitteilung des 1860- Aufsichtsratsvorsitzenden Saki Stimoniaris zu entnehmen. "Hasan Ismaik hat erneut bewiesen, dass er ein riesengroßes Herz für die Löwen hat", so Stimoniaris.