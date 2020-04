Bewusst für Streit gesorgt? Harry und Meghan: Vorverfahren gegen Klatschpresse gestartet

Wegen des Coronavirus musste die erste Anhörung laut des Berichts per Videoschalte stattfinden. Anlass der Klage ist ein handschriftlicher und persönlicher Brief von Meghan an ihren Vater, den sie im August 2018 an ihn geschickt hatte und der zum Teil von "Mail on Sunday" veröffentlicht wurde. Das Paar fühlt sich daher in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und fordert eine Entschädigung. Die rechtliche Vertretung der Gegenseite sieht das selbstredend anders und soll demnach das Gericht darum angehalten haben, den Vorwurf, bewusst einen Familienstreit provoziert zu haben, zu streichen.