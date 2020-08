Groß wurde Kustermann aber erst unter Franz Seraphs Sohn Max. "Angeblich litt er so an Heuschnupfen, dass er den Sommer deswegen immer drinnen im Büro so hart arbeitete", erzählt Susanne Linn-Kustermann und lacht. Woran auch immer es lag: Max Kustermann war fleißig. Er kaufte Immobilien und errichtete eine Eisengießerei. Heute findet man in der ganzen Stadt noch alte Treppen, Säulen und Balkone aus dem Betrieb. Auch das Geschäftshaus Kustermann am Viktualienmarkt ließ Max Kustermann erbauen.