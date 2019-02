Besuch in der Arktis Prinz Harry: So verbrachte er den Valentinstag

Darauf ist der Prinz in Tarnuniform zu sehen - im Gespräch mit britischen Soldaten, im Schnee oder wie er in einer selbstgemachten Schneehöhle sitzt, die zu seinem Vergnügen mit Hochzeitsfotos von Harry und Meghan dekoriert war. "Ihr Verrückten! Schön. Das ist sehr nett von euch, mich in euren privaten...äh... Schrein einzuladen", scherzte er und fügte hinzu, dass es "romantisch" sei.