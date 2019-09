Besuch im Chobe-Nationalpark Prinz Harry zeigt seine Unterstützung für Greta Thunberg

Während seines Aufenthalts in Südafrika hat Prinz Harry am Donnerstag den Chobe-Nationalpark in Botswana besucht. Dort pflanzte er aber nicht nur Bäume, wie unter anderem ein Clip auf seinem Instagram-Account belegt, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Im gleichen Zuge zeigte er seine Unterstützung für die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg, wie die britische "BBC" berichtet.