Besuch bei britischer Luftwaffe Queen Elizabeth II.: Erster offizieller Auftritt nach "Megxit"

Queen Elizabeth II. (93) hat ihren ersten offiziellen Auftritt im neuen Jahr absolviert. Am Montag besuchte die britische Monarchin die Royal Air Force Station der Luftwaffe in der Stadt King's Lynn nahe der Grafschaft Norfolk. Dabei schaute sie sich in ihrer Position als Honorary Air Commodore (Dt. etwa "Ehren-Generalmajor") die Kampfflugzeuge an und kam mit Mitarbeitern ins Gespräch.