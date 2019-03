München - Nach dem jüngsten Skandal bei der bayerischen Polizei hat der Antisemitismusbeauftragte des Freistaats, Ludwig Spaenle, Konsequenzen für die Ausbildung des Polizeinachwuchses gefordert. In einer Stellungnahme sprach sich Spaenle am Samstag für eine "nachhaltige Sensibilisierung und Prävention in der Aus- und Fortbildung der Polizei" aus. Zugleich lobte er das Einschreiten der Behörden in dem am Vortag bekanntgewordenen Fall: Hier hätten das Bayerische Innenministerium und das Polizeipräsidium München konsequent gehandelt. Antisemitisches Gedankengut und Handeln sei insbesondere bei den Sicherheitsbehörden, in keiner Weise hinnehmbar.