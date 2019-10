Bestmarke von Aubameyang überboten

Beim 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin traf der 31-Jährige mit seinem 13. Saisontor in der 53. Minute. Damit überbot der polnische Mittelstürmer die Bestmarke von Ex-BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang, der in der Saison 2015/16 in den ersten acht Spielen einnetzte. Wettbewerbsübergreifend war Lewy sogar im 13. Pflichtspiel in Folge erfolgreich. Seit 1965 gelang dies ansonsten nur Gerd Müller. Der "Bomber" knipste in der Spielzeit 1969/70 sogar in 15 Partien.