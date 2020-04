Selbst der hochgelobte Joshua Zirkzee, der bereits in der Bundesliga glänzte und traf, kommt – was die Torgefährlichkeit angeht – nicht an den gebürtigen Hamburger Wriedt heran. Zwei Tore in 16 Spielen lautet die Bilanz des 18-jährigen Niederländers. Dafür hat Zirkzee mehr Einsätze in der Bundesliga als sein Teamkollege. Zirkzee kommt auf fünf, Wriedt durfte bislang erst einmal in der Beletage ran. Grund für Neid ist das jedoch nicht.