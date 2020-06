Chancenlos sieht er seine Löwen trotz der guten Form der Bayern aber nicht. Für Köllner kommt es gegen den Tabellenführer vor allem auf die Einsatzbereitschaft an, wie sich im Hinspiel gezeigt habe. "Wir verfügen taktisch auch über ein gutes Repertoire, auch bei eigenem Ballbesitz. Es wird auch um Zweikämpfe gehen und da waren wir im Hinspiel in der ersten Hälfte nicht so präsent, in der zweiten Halbzeit war es top", erklärt Köllner und gibt die Marschroute vor: "Wir brauchen elf Löwen auf dem Platz, noch ein paar draußen und viele Fans zuhause, die uns anfeuern."