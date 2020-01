Bildprobleme beim Dschungelcamp

Verschwörungstheoretiker kamen in der ersten Folge ganz besonders auf ihre Kosten. Immerhin gab es genau in dem Moment Bildprobleme, als Claudia Norberg und Danni Büchner sich über Claudias Ex Michael Wendler unterhielten. Stattdessen wurde mehrere Sekunden lang die Skyline von Sidney eingeblendet. Ob der Schlagerstar da etwa seine Finger im Spiel hatte, damit keine Geheimnisse ausgeplaudert werden? Die Twitter-User sind sich darüber jedenfalls recht einig.

Michael Wendler scheint allgemein ein größeres Gesprächsthema zu sein, als es bei seiner eigenen Teilnahme der Fall war.

Auch der schnelle Auszug von Günther Krause sorgte für viel Gelächter unter den Twitter-Usern.

Auch für seine Nachfolge gibt es schon Vorschläge:

