Hoeneß lobt "unglaubliche" Leistung der Mannschaft

"Wir müssen ja auch noch nach Berlin. Deshalb war das ganz wichtig", sagte Hoeneß auf AZ-Nachfrage: "Wir brauchen den Vorsprung, weil wir auch mal ein Spiel verlieren werden, mit dem keiner rechnet. Da ist es ganz gut, wenn man ein bisschen Luft hat." Die Luft braucht man vor allem deshalb, weil das Marathon-Programm in der Euroleague die Spieler extrem beansprucht. Bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) geht es weiter bei Armani Mailand, am Freitag kommt Titelverteidiger Real Madrid zum Knallerspiel in den Audi Dome.