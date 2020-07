Geht man von Torbeteiligungen aus, muss sich Lewandowski, der in dieser Saison sechs Assists registriert hat, mit 1,33 Torbeteiligungen pro Spiel hauchdünn Messi (1,34) geschlagen geben, liegt aber noch deutlich vor Ronaldo (0,95).

FC Bayern aktuell erfolgreicher als Barca und Juve

Für die Auszeichnung als Weltfußballer ist auch der Teamerfolg entscheidend. Hier hat Lewandowski gegenüber Messi die Nase vorn: Bayern ist bereits Meister und Pokalsieger. Messi hat mit Barca vier Spieltage vor Schluss nur Außenseiterchancen auf den Titel in der spanischen La Liga und ist bereits aus dem Pokal ausgeschieden.

Ronaldo hat dagegen beste Chancen auf den Meistertitel in Italien. Acht Spieltage vor Schluss hat Juventus an der Tabellenspitze ein Polster von sieben Punkten gegenüber dem SSC Neapel. Im Pokalfinale hatte Neapel aber im Elfmeterschießen das bessere Ende für sich.

Weltfußballer: Entscheidung in der Champions League

Letztendlich wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wie die drei Superstars in der Champions League abschneiden. Bayern hat nach dem 3:0-Erfolg gegen den FC Chelsea im Hinspiel beste Karten fürs Weiterkommen. Barcelona (1:1 in Neapel) und Juventus (0:1 in Lyon) müssen dagegen noch etwas mehr um den Viertelfinal-Einzug bangen.

Sollte Lewandowski seine fabelhafte Form auch in der Königsklasse fortsetzen, sind die Bayern ein ernsthafter Kandidat für den Henkelpott. Wenn die Münchner am 23. August in Lissabon zum Champions-League-Sieger gekrönt werden oder selbst wenn sie es im Wettbewerb zumindest weiter schaffen als Barca und Juve, kann der Welfußballer eigentlich nur Robert Lewandowski heißen.

