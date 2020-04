Konkret heißt das zum Beispiel: Ein mündlicher Platzverweis kostet 44,65 Euro. Eine Identitätsfeststellung schlägt mit 53,75 Euro zu Buche. Und jede angefangene Viertelstunde in Gewahrsam kostet 6,51 Euro. Wer also eine Nacht in einer Zelle verbringt, zahlt so viel wie ein normales Hotelzimmer zur Wiesn kostet.