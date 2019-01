"Beschämend und geschmacklos" Eklat im Landtag: AfD verlässt Gedenkfeier für NS-Opfer

"Es ist an uns, unsere freiheitliche Demokratie und die Gedenkkultur, auf der sie fußt, zu beschützen", hatte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern in ihrer Ansprache gesagt und anschließend die AfD direkt angegriffen: "Heute und hier ist eine Partei vertreten, die diese Werte verächtlich macht und Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost und enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu unterhält." Diese sogenannte Alternative für Deutschland gründe ihre Politik auf Hass und Ausgrenzung, so Knobloch weiter. Sie stehe "nicht nur für mich, nicht auf dem Boden unserer freiheitlichen Verfassung".