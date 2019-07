Sinnvoll? Während in der Elite Europas Spieler hin und her verkauft werden, bleibt den Bayern aktuell nicht mehr als die Rolle des Zuschauers. Die Personalie Neuhaus hätte wohl Zündstoff mit sich gebracht, schließlich wurde der Mittelfeldspieler in der Jugend von Stadtrivale TSV 1860 ausgebildet und bei den Löwen schließlich ein Profi. Ein Ex-Sechzger bei den "Roten"? Kovac hätte dies offenbar nicht gestört.