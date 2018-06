Real Madrid: Lewandowski als Ronaldo-Ersatz?

Lewandowski will unbedingt zu den Königlichen, doch wollen die Galaktischen unbedingt Lewandowski? Im Moment sieht es nicht danach aus. Vielmehr beschäftigt den Champions-League-Sieger die Personalie Cristiano Ronaldo.

Laut portugiesischer Sporttageszeitung "Record" hat der 33-Jährige seinen Abgang beschlossen, weil Real nicht bereit sei, sein Gehalt von kolportiert 21 Millionen Euro pro Jahr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig will Madrid den Portugiesen unbedingt halten.

In dieser Gleichung kommt bislang aber noch nicht Lewandowski vor. Vielmehr enttäuschte der 29-Jährige im Halbfinale der Königsklasse gegen die Spanier, als er die Chance hatte, sich zu empfehlen.

Wie wahrscheinlich wäre dieser Wechsel? Die AZ vergibt: nur zwei Lewandowskis!

FC Chelsea: Lewandowski als Alleinunterhalter?

"Wir werden der Fußballwelt beweisen, dass der Verein noch immer der Stärkere ist", sagte Bayern-Präsident dem "Kicker" wegen den Gerüchten um Lewandowski. Das Sportmagazin hatte zuvor vom Interesse der Londoner berichtet.

In Chelsea hätte der 29-Jährige keinen Ronaldo vor sich, auch keinen Neymar (PSG). Er wäre der Alleinunterhalter, und damit das, was er liebt: im Mittelpunkt. Ein Argument: Klubeigner Roman Abramowitsch wäre in der Lage, selbst eine Ablöse von 200 Millionen Euro zu bezahlen. Schließlich gab der Russe seit seinem Engagement 2003 schon Milliarden Euro für neue Spieler aus.

Wie wahrscheinlich wäre dieser Wechsel? Die AZ vergibt: immerhin vier Lewandowskis!

PSG: Lewandowski als Tuchel-Bonus?

Laut der in Frankreich stets gut informierten "L'Equipe" will auch PSG den Angreifer aus München, vielmehr Thomas Tuchel, der neue deutsche Trainer in Paris, der den Bayern noch abgesagt hatte. Weil ihm der FC Bayern nicht passte?

Dann hätten Lewandowski und er was gemein. Für Paris spricht, dass Stürmer Edison Cavani mit einem Wechsel zu Atlético Madrid liebäugelt. Und, dass Präsident und Investor Nasser Al-Khelaifi die geforderte Ablöse problemlos bezahlen könnte.

Und, dass er unumwunden den Champions-League-Sieg fordert. Jenen Titel also, der Lewanddowski sowohl mit den Bayern als auch dem BVB verwehrt blieb. Ob PSG, Chelsea oder Juve - eines ist sicher: Sie alle werden den Bayern-Star bei der Fußball-WM 2018 genau beobachten.

Wie wahrscheinlich wäre dieser Wechsel? Die AZ vergibt: fünf Lewandowskis!

