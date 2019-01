"Belastung für Mieter" Stadt München warnt vor Erhöhung der Grundsteuer

"Explodierende Bodenrichtwerte" in München

In Anbetracht der explodierenden Bodenrichtwerte in München fordere das Sozialreferat zudem eine Reform der Erbschaftssteuer. Sozialreferentin Schiwy: "Wir haben in München das Problem, dass Privatpersonen, die Wohnungen zu sozialverträglichen Mieten vermieten, diese im Erbfall verkaufen müssen, da die Erbschaftssteuer aufgrund der hohen Grundstückspreise so massiv ist, dass sich diese durch sozial verträgliche Mieten nicht mehr hereinwirtschaften lässt. Das ist doch absurd. Wer dazu beiträgt, dass auch Menschen mit einem niedrigeren Einkommen oder einer geringeren Rente noch in München können, sollte dabei unterstützt und nicht dafür bestraft werden."