Überraschende Trennung bei Feuerherz

"Aber jetzt fängt für jeden von uns ein neues Abenteuer an", so Matt an die Fans. Ex-DSDS-Kandidat Sebastian ergänzte auf Instagram: "So oder so, wird jeder Einzelne von uns nicht von der Bildschirmfläche verschwinden." Neue Karrieren als Solo-Sänger wolle man starten, so der offizielle Grund.