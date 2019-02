Immer wieder Geldstrafen für den TSV 1860

Es ist nicht das erste Mal, dass 1860 wegen der eigenen Fans eine Geldstrafe zahlen muss: So gab es beispielsweise auch während des Heimspiels gegen Halle am 10. November Probleme – damals waren jedoch "nur" 600 Euro fällig. Ende Oktober des vergangenen Jahres mussten die Löwen insgesamt 3.200 Euro zahlen, weil Anhänger in zwei Drittliga-Spielen Gegenstände aufs Spielfeld geworfen haben.