Salhamidzic übersetzt für Kovac wegen James

"Ich habe dem Trainer übersetzt, was er hat. Er musste raus, weil er nicht mehr konnte, dann hat der Trainer reagiert", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Mixed Zone des Max-Morlock-Stadions. Demnach habe der 27-Jährige eine Muskelverhärtiung. James hatte sich beim Rausgehen an die Wade gefasst, wiederholt auf diese gezeigt.