Der FC Bayern kann am Samstag vorlegen

"Mit einem Sieg können wir auf Gleichzahl kommen, sodass der BVB nachlegen muss", fuhr Kovac fort: "Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen, um unsere Chancen zu wahren, am Ende deutscher Meister zu werden." Ein klarer Sieg-Befehl für seine Spieler, die aber ohnehin ausreichend motiviert sein dürften. Dortmund muss wie schon am vergangenen Wochenende nachlegen, der BVB trifft erst am Sonntag auf Bayer Leverkusen – das beste Team der Rückrunde, ganz nebenbei.