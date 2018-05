"Das ist das Toooooor, das ist das Toooooor für die Münchner Löwen. Karger bringt die Münchner Löwen in Führung. Das ist schon wieder der erste lauwarme Besuch im Strafraum von Saarbrücken", brüllte Siems in sein Mikrofon. Und weiter: "Dann kommt der schöne, butterweiche Pass, und Karger haut den Ball ins Kurze, am verdutzten Batz vorbei."