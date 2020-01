Bei Stippvisite in Bradford Herzogin Kate mixt Milchshakes im Zara-Kleid

Im britischen Königshaus brodelt es durch den geplanten Rückzug von Herzogin Meghan (38, "Suits") und Prinz Harry (35) heftig. Harrys Bruder William (37) und Herzogin Kate (38) war bei ihrem Besuch in Bradford davon allerdings nichts anzumerken. Ganz im Gegenteil: Kate strahlte in einem Kleid von Zara und mixte gemeinsam mit ihrem Mann in einem indischen Restaurant fröhlich Milchshakes. Das schwarz-weiß-karierte Modell betonte die schmale Taille der Herzogin mithilfe eines Gürtels. Weitere Hingucker waren die am Hals gebundene Schleife und die leicht gepuffte Ärmelpartie.