Bei Star-Koch Nusret Gökçe Wie Ribéry: Bayern-Star Corentin Tolisso gönnt sich ein Gold-Steak

Der nächste Franzose, der nächste Bayern-Star: Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso (24) gönnte sich wie sein Ex-Teamkollege Frank Ribéry (36) beim Kult-Koch Nusret Gökçe (36) ein mit Gold überzogenes Steak. Aufnahmen davon teilte er in mehreren Insta-Storys auf seinem offiziellen Account und grüßte dabei auch seinen Landsmann: "Frank Ribéry, das ist für dich, großer Bruder." Dabei ließ er sich sogar von Gökçe in dessen Restaurant auf Mykonos in Griechenland mit dem rund 300 Euro teuren Stück Fleisch füttern.