Bei Sieg in der Champions League Fans verhöhnen Bayern-Kritiker - mit "König von Mallorca" Jürgen Drews

Auch die Fans zeigten sich erfreut über die starke Leistung ihrer Mannschaft, die zuletzt massiv in der Kritik stand. In der Schlussphase, als die Bayern bereits deutlich in Führung lagen, stimmten die Anhänger einen Jürgen-Drews-Klassiker an. "Wieder alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff. Keine Panik auf der Titanic", sangen die Fans in Richtung der Kritiker, die der Mannschaft in den letzten Wochen Mentalität und Qualität absprachen. Und den FC Bayern in einem unaufhaltsamen Abwärtstrend wähnten.