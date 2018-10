Mehr noch: Der 66-Jährige machte den in München letztlich gescheiterten Linksverteidiger für das Fast-Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla in der vergangenen Saison verantwortlich: "An dem Tag wurde entschieden, dass er verkauft wird, weil er einen Scheißdreck zusammengespielt hat." Es sei "hanebüchen", einen Zusammenhang zwischen dem Fehlen Bernats und der Gladbach-Niederlage herzustellen, meinte der Präsident des Rekordmeisters weiter.