Neue Freundin von Peter Pongratz: Elen ist Nageldesignerin

So weit, so schön. Ganz in Manier des Schlagersängers Michael Wendler (46, "Sie liebt den DJ"), der momentan mit der 18-jährigen Schülerin Laura einen Liebes-Feldzug durch alle Privatsender des Landes führt und Laura gern als "Ofen" bezeichnet, weil sie so heiß ist (har har!), betitelt Pongratz Elen ebenfalls als "heißen Ofen" und inszeniert sein Glück ungewöhnlich offensiv.