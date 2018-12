Bei Madame Tussauds Richtig schräg: Meghan und Harry in Ugly Christmas Sweater

Hinter den Royals stecken Schauspieler - selbst der Babybauch der Herzogin von Sussex ist in dem Fall nicht echt. Die Fake-Royals haben es aber richtig gemütlich, mit rot-karierten Sesseln, in weihnachtlicher Deko, samt Weihnachtsbaum. Wie es in Wirklichkeit bei Meghan und Harry zu Weihnachten aussieht, bleibt aber wohl ihr Geheimnis.