AZ: Herr Neureuther, am Samstag sind Sie als Co-Kommentator im Einsatz, an der Seite von Karlheinz Kas berichten Sie in "Heute im Stadion" auf Bayern 1 vom Spiel des FC Bayern gegen Mainz. Haben Sie sich schon vorbereitet?

FELIX NEUREUTHER: Aber natürlich. Ich bin schon dabei, mich intensiv einzulesen, was bei den Bayern los ist und auch bei Mainz. Ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich mich da vorab informiere, ich will ja nicht als Depp dastehen. Ich freue mich da sehr darauf, für mich ist das eine große Ehre, und ich bin ja auch da, um etwas zu lernen.