Bei der Fashion Week "Meghan Markle Effekt": Brautmoden-Trend in New York

Schauspielerin Julianne Moore (58) kommentierte die Wahl in dem zugehörigen Magazin-Artikel so: "Clare zeichnete sich dadurch aus, dass sie das Handwerk so erfolgreich und kunstvoll gelernt hat und dass ihre Kleidung das angeboren Menschliche und Schöne widerspiegelte. Clares einfaches Hochzeitskleid für Meghan Markle war genau das - ein Spiegelbild der schönen und modernen jungen Frau, die zufälligerweise eine Prinzessin des 21. Jahrhunderts ist."

Meghan Markle und Prinz Harry gaben sich am 19. Mai 2018 in Windsor das Jawort. In wenigen Tagen erwarten die beiden das erste gemeinsame Kind.