Bei dem G20-Gipfel in Japan Das sagt Angela Merkel zu ihren Zitteranfällen

Große Sorge um die Bundeskanzlerin Angela Merkel (64) nach ihren beiden Zitteranfällen vor laufenden Kameras. Jetzt äußerte sich die CDU-Politikerin am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka gegenüber mehreren Medienvertretern. "Ich bin überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten ist, so wird sie auch wieder vergehen", sagte Merkel auf die Frage, ob sie erzählen könne, was hinter den Zittervorfällen stecke. Sie könne die Frage verstehen, sie habe aber nichts Besonderes zu berichten: "Sondern mir geht es gut."