Mit dem Begriff "Einöde" hatte die Sechzig-Ultragruppierung "Münchner Löwen" wiederholt ihr Dasein in der Allianz Arena der Bayern in Fröttmaning beschrieben. Das "Sechzger" ist wiederum im Volksmund das Grünwalder Stadion in Giesing, die Heimat des TSV. Nach AZ-Informationen sollen vereinzelt Ultras der Sechzger nach Nürnberg gereist sein. Zwischen ihnen und einer Ultragruppe der Clubberer, der "Banda di Amici", gab es in der Vergangenheit immer wieder Zusammenhänge.