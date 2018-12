Katzenberger veröffentlichte ein Foto, das sie vor der Veranstaltung von hinten in ihrem kleinen Schwarzen und den Overknee-Stiefeln beim Posieren für die Fotografen zeigt. Sie kommentierte das Bild mit den Worten: "Wenn dir einfach kein Mensch sagt, dass du die brutalste Laufmasche ever hast [...] Naja, wenigstens habe ich vorher nichts mit Petersilie gegessen." Dazu setzte sie die Hashtags #thatslife (so ist das Leben), #shithappens (Dumm gelaufen) und #immerpositivdenken. Chapeau!