Auch FC Liverpool scoutet Timo Werner

"Wenn man in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich von Leipzig aus nur einen Klub, zu dem man wechseln kann", hatte der 22-jährige Stürmer nach dem 0:1 der Sachsen in München bei "Sky" gesagt. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte sich wiederum nicht abgeneigt gezeigt. Und nach AZ-Informationen ist auch der FC Liverpool nachhaltig an einer Verpflichtung des jungen Schwaben interessiert.